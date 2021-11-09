Вдягайтеся тепліше. В Україну іде похолодання і морози! Таку погоду до нас несе арктичне повітря з північної Європи. Так дві наступні доби нічні морози сягнуть подекуди до мінус 12 градусів.

Про це повідомляє Український Гідрометцентр. За прогнозами синоптиків, завтра нічна температура по країні коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу.

Вдень плюсова температура - 3-8 градусів. Без опадів. А найхолодніше буде в четвер. В Карпатах та східних областях до 12° морозу.