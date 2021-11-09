В Україну йдуть морози [ Редактировать ]
Вдягайтеся тепліше. В Україну іде похолодання і морози! Таку погоду до нас несе арктичне повітря з північної Європи. Так дві наступні доби нічні морози сягнуть подекуди до мінус 12 градусів.
Про це повідомляє Український Гідрометцентр. За прогнозами синоптиків, завтра нічна температура по країні коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу.
Вдень плюсова температура - 3-8 градусів. Без опадів. А найхолодніше буде в четвер. В Карпатах та східних областях до 12° морозу.
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