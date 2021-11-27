На территории Украины за сутки зафиксировали 14 200 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Согласно данным Минздрава, в Украине за весь период эпидемии лабораторно подтвердили 3 414 540 инфицированных COVID-19, при этом выздоровели 2 899 967 инфицированных (22 946 - за минувшие сутки), а умерли 84 717 человек (568 - за минувшие сутки). В медучреждения страны за 24 часа госпитализировали 3305 человек.

Отмечается, что наибольшее количество инфицированных находится в Киеве (1630), Донецкой (1044), Полтавской (904) и Днепропетровской (866) областях. Также за 24 часа было проведено 47 289 тестирований методом ПЦР, 10 422 - методом ИФА, а также 37 804 - экспресс-тестами.

Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время в стране нету дефицита препаратов для иммунизации от COVID-19. В стране наблюдается недостаточный уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в связи с тем, что эти показатели зависят не только от государства, но и от людей.

Кроме того, в Национальной академии наук Украины заявили о том, что реальная смертность от коронавируса в Украине более чем вдвое выше официальных показателей. Летальность от коронавируса в последнее врем осталась близка к 3%.

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