Завершується 140-річне будівництво собору у Барселоні [ Редактировать ]
Зірка завважки 5,5 тонн прикрасила шпиль храму Святого Сімейства, відомий також як Саґрада Фамілія. Для іспанської Барселони - це історичний момент.
Собор будують уже майже 140 років. А зірка - фінальна частина вежі Діви Марії.
8 грудня, коли Іспанія відзначатиме День непорочного зачаття, засяє і зоря, і 800 віконець вежі.
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