В американській школі підліток зчинив стрілянину [ Редактировать ]
Чергова стрілянина у США. 15-річний юнак відкрив вогонь у школі, де навчався. Троє дітей загинули. Ще восьмеро людей - поранені. Інцидент стався в містечку Оксфорд, неподалік Детройта. За даними правоохоронців, хлопець за п'ять хвилин встиг випустити зо 20 куль з напівавтоматичного пістолета. Підлітка затримали, його мотиви досі не відомі.
Майкл Макгейб, заступник шерифа округу Окленд:
Правоохоронці взяли підозрюваного під варту через п'ять хвилин після дзвінка на лінію 911. Він не пручався. Та вже скористався правом зберігати мовчання, хоче адвоката, наразі нічого нам не каже. Очевидно, що це велика трагедія.
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