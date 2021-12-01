Чергова стрілянина у США. 15-річний юнак відкрив вогонь у школі, де навчався. Троє дітей загинули. Ще восьмеро людей - поранені. Інцидент стався в містечку Оксфорд, неподалік Детройта. За даними правоохоронців, хлопець за п'ять хвилин встиг випустити зо 20 куль з напівавтоматичного пістолета. Підлітка затримали, його мотиви досі не відомі.

Майкл Макгейб, заступник шерифа округу Окленд: