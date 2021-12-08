Уся Чернігівщина сьогодні в жалобі за загиблими в ДТП поблизу села Брусилів.

Водію вантажівки, причетної до смертельної аварії під Черніговом, вже оголосили підозру в порушенні правил дорожнього руху. Про це повідомили в офісі генпрокурора.

Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Зараз чоловік у лікарні - в спеціалізованій палаті під охороною поліції. А уся Чернігівщина сьогодні в жалобі за загиблими в ДТП поблизу села Брусилів. На держустановах приспущено прапори.

Нагадаю, масштабна смертельна аварія сталася напередодні зранку. Маршрутний автобус із пасажирами зіткнувся з фурою. Загинуло 13 людей, семеро - з важкими травмами у лікарні, серед них 16-річний юнак. Тіла усіх загиблих ідентифікували. Місцеві чиновники вже заявили - родичі зможуть отримати страхові виплати. Суми поки що не називають.