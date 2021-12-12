В Швеции задержали "эскадрон смерти из Украины", прибывший убить криминального авторитета (видео) [ Редактировать ]
Источник: Полиция Швеции
Национальная опергруппа полиции Швеции, занимающаяся поиском особо опасных преступников, задержала трех граждан Украины, которые, как считают шведские правоохранители, прибыли в страну для убийства местного криминального авторитета. Об этом сообщает Aftonbladet.
"Эскадрон смерти из Украины", как называет киллеров местная пресса, задержали, когда они приехали на заправку в муниципалитете Бергсхамра.
Шведские силовики задержали украинцев 5 декабря, однако о спецоперации стало известно только сейчас. Двое подозреваемых - мужчины в возрасте 40 лет, еще одному - около 30. По версии следствия, эти люди якобы планировали ликвидировать местного криминального авторитета, имя которого не называется.
Журналистам удалось выяснить, что один из подозреваемых последний год проживает в Стокгольме, а двое других прилетели из Киева, прежде они также жили на территории страны. Все задержанные - бывшие военные, свою вину они не признают, их уже освободили под залог.
Двоих подозреваемых в подготовке убийства депортируют в Украину. Третий задержанный, который проживает в Швеции, подозревается в пособничестве и подготовке к убийству.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что в Швеции освободили двух украинцев, приговоренных к пожизненному заключению.
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