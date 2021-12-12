Национальная опергруппа полиции Швеции, занимающаяся поиском особо опасных преступников, задержала трех граждан Украины, которые, как считают шведские правоохранители, прибыли в страну для убийства местного криминального авторитета. Об этом сообщает Aftonbladet.

"Эскадрон смерти из Украины", как называет киллеров местная пресса, задержали, когда они приехали на заправку в муниципалитете Бергсхамра.

Шведские силовики задержали украинцев 5 декабря, однако о спецоперации стало известно только сейчас. Двое подозреваемых - мужчины в возрасте 40 лет, еще одному - около 30. По версии следствия, эти люди якобы планировали ликвидировать местного криминального авторитета, имя которого не называется.

Журналистам удалось выяснить, что один из подозреваемых последний год проживает в Стокгольме, а двое других прилетели из Киева, прежде они также жили на территории страны. Все задержанные - бывшие военные, свою вину они не признают, их уже освободили под залог.

Двоих подозреваемых в подготовке убийства депортируют в Украину. Третий задержанный, который проживает в Швеции, подозревается в пособничестве и подготовке к убийству.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в Швеции освободили двух украинцев, приговоренных к пожизненному заключению.