Еще одна область покидает "красную" зону [ Редактировать ]
Источник: РБК-Украина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал сокращение "красной" зоны карантина. Винницкая область может перейти в "желтую" зону.
Премьер напомнил, что с 7 декабря девять областей вышли из "красной" зоны.
"Сейчас критериям выхода из нее отвечает Винницкая область, поэтому будет рассматриваться вопрос о ее переводе в "желтую" зону", - отметил Шмыгаль.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко 13 декабря анонсировал выход еще двух областей из "красной" зоны.
"Эти показатели позволяют нам вывести из "красного" уровня эпидемической опасности еще две области - Винницкую и Хмельницкую", - сказал он.
Читайте также, в Украине усилили контроль за соблюдением карантина и отменили "красный" уровень в нескольких регионах. Запреты "желтого" уровня действуют только для тех посетителей и работников, у которых нет "желтого" (действует 30 дней), "зеленого" СOVID-сертификата (действующего 365 дней).
Кроме того, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снять напряжение на медицинскую систему.
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