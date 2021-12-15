У Кропивницькому з'явилася резиденція Святого Миколая [ Редактировать ]
У Кропивницькому відкрили резиденцію Святого Миколая. Облаштували її в Центрі народної творчості. І чекає покровитель усіх дітлахів до себе на гостину весь тиждень - вхід вільний.
В обійсті Святого панує новорічна атмосфера, створили й тематичні фотозони. У роль Святого Миколая вжився 19-річний працівник Центру. Маленькі відвідувачі декламують йому вірші, за це отримують гостинці.
Ангеліна, розповідає віршик:
Ходить він завжди вночі, має він ключі усі, знає де і хто живе.
Я Святий Миколай, мені 200 років, я прийшов сюди, щоб поспілкуватись з такими чудовими дітьми і подарувати подарунки з цього чудового мішечку.
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