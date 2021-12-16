Українським шахтарям виплятять заборговані зарплати. Але навряд чи до кінця року. Заради цього питання Верховна Рада зібралася на позачергове засідання. Із держбюджету гірникам мали виділити понад мільярд гривень. Рішення ухвалили поки що в першому читанні. Нині заборгованість перед гірниками перевищує півтора мільярда. Шахтарі, які сьогодні прийшли під стіни парламенту, кажуть - не отримували зарплатні із серпня.

Окрім цього, нардепи сьогодні переймалися питаннями важкого машинобудування. А саме - зобов'язали іноземні компанії, які виграли тендери і постачають свою продукцію, 40 відсотків комплектувальних купувати на українських підприємствах. Також депутати заборонили куріння електронних цигарок у громадський місцях і внесли правки в закон про трансплантацію.

Інна Совсун, народний депутат, "Голос":