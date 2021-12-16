Верховна Рада внесла правки у закон про трансплантацію органів [ Редактировать ]
Українським шахтарям виплятять заборговані зарплати. Але навряд чи до кінця року. Заради цього питання Верховна Рада зібралася на позачергове засідання. Із держбюджету гірникам мали виділити понад мільярд гривень. Рішення ухвалили поки що в першому читанні. Нині заборгованість перед гірниками перевищує півтора мільярда. Шахтарі, які сьогодні прийшли під стіни парламенту, кажуть - не отримували зарплатні із серпня.
Окрім цього, нардепи сьогодні переймалися питаннями важкого машинобудування. А саме - зобов'язали іноземні компанії, які виграли тендери і постачають свою продукцію, 40 відсотків комплектувальних купувати на українських підприємствах. Також депутати заборонили куріння електронних цигарок у громадський місцях і внесли правки в закон про трансплантацію.
Інна Совсун, народний депутат, "Голос":
До цього моменту необхідно було офіційно нотаріально завіряти документи, що ти згіден у випадку твоєї смерті, щоби можна було твої органи використати. Зараз процедура спрощується і сподівання законодавців є дійсно в цьому. Через надання згоди в електронному вигляді можна буде збільшити кількість людей, які згідні у випадку їхньої смерті аби використовувалися їхні органи.
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