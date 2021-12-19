Традиційно за кілька тижнів до Нового року Верховна Рада пішла на канікули

Кінець сезону! Пристрасті під головним куполом України затихли на найближчий місяць. Традиційно за кілька тижнів до Нового року Верховна Рада пішла на канікули, які радше нагадують довгу відпустку. Головне питання теж традиційне - чи заслужили відпочинок? Тут думки полярні - провладні депутати голосно заявляють про грандіозно успішний 2021. Опозиція теж називає його грандіозним. Але... провалом. Правда, як завжди, десь посередині - говорить моя колега Анна Каменєва. Вона весь рік спостерігала за роботою нардепів, і точно знає, чим вони можуть пишатися, а за що - згорати з сорому?

Скандали, інтриги, розслідування. Ця фраза дуже точно характеризує нинішній парламентський рік. Бо було все: і сварки, і бійки, які точно тягнуть на скандали. І гучні відставки - з інтригами. І резонансні закони, в яких без розслідування не розібратися...

А працювали так, що аж дим ішов. Але голосують лише за себе. У Раді більше ніхто не кнопкодавить. Тож сенсорна кнопка таки дієва. А от наскільки дієві закони, які наухвалювали?

Почну з перемог. Електронний паспорт. Україна першою у світі легалізувала такий документ. Хоч і з боєм, нардепи повернули кримінальну відповідальність за брехню в декларації. Далі - про "зради".

Судова реформа. Навесні нардепи ухвалили два закони - про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів. І лише під кінець року є примарний шанс, що вони таки запрацюють. Те саме можна сказати і про Бюро економічної безпеки. Яке існує лише на папері.

Податкова амністія. Шанс для українців відбілити гроші, з яких не сплатили податки. Очікували мільярди в бюджет, отримали - кілька мільйонів. До речі, саме податковий комітет був у лідерах з активності. 35 ініціатив стали законами.

Класний, та не бездоганний. Скандальний ресурсний закон 5600 ухвалили під ялинку.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Я вибачався перед людьми і зараз хочу вибачитися. Це неприпустимо, це неправильно.

Та вже із січня нові податки доведеться сплачувати. І тут інтрига - як це вплине на наше з вами життя. Бо є норми, які відчуємо ми всі.

А саме - можуть подорожчати і квартири. Бо ж на продаж третьої на рік податок значно збільшився. (18%) І алкоголь, і мобільний зв'язок, бо акцизи зростають.(5%) А оподаткування паїв (1500 грн) та вирощеної продукції (18%) може вплинути взагалі на всі ціни:

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Починаючи від звичайного хлібу, закінчуючи меблями, будівельними матеріалами - тобто вся цепочка всіх товарів, які виготовляються в Україні, буде зростати мінімум додатково після цього закону на 14-15 відсотків.

А ще через нові податки, кажуть в опозиції, українці замислюються, а чи не продати свою землю?... До речі, про землю. Відкриття ринку землі - це найбільш помітна реформа цього року.

Попри шалений опір опозиції, земля таки стала товаром. Хоча незгодні депутати сподіваються відіграти це в Конституційному суді.

Сергій Євтушок, народний депутат, "Батьківщина":

Власником української землі є український народ. Так тлумачить Конституція України. Рефрендум. Цей механізм дасть відповідь чітко, чи готовий український народ продавати землю.

Тож інтрига із землею таки залишається. Бо все змінити може або референдум, якщо його таки проведуть, або Конституційний суд, якщо він таки запрацює.

Зброя і канабіс - знак питання. Напис "олігарх" - знак питання.

І таких, хоч і дрібніших, інтриг на наступний рік багато. Чи повернеться парламент, приміром, до легалізації зброї та канабісу. Цьогоріч це провалили. Під оплески.

Чи запрацює закон про олігархів? Він набуде чинності лише у травні. Хто саме зможе отримати такий статус - розкажу пізніше. А зараз насолодіться атмосферою - як ухвалювали цей закон.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Не може бути, вибачте на слензі, кидалово в залі.

За що голосують - нардепи не знають. З трибуни оголошують лише номери поправок. І одразу тиснуть кнопки. Опозиція кричить про порушення регламенту. Монобільшість - ніби й не чує.

Потім півтора місяці виправляли помилки, та хай там як - закон ухвалений.

Тож якщо ви монополіст, маєте вплив на політику чи фінансуєте якусь партію. Ще маєте власне медіа чи можете впливати на ЗМІ. А за душею у вас активів на понад 2 мільярди гривень. Вітаю, ви маєте усі шанси називатися олігархом. І визначатиме це РНБО. Хоча щодо в дієвості цього закону у багатьох є сумніви:

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Є вибірковість боротьби з олігархами, тому що це право надано РНБО. І ми бачимо, як вони ним користуються.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Ну це вже взагалі таке посміховисько. Тому що за півроку всі олігархи все переоформлять, так як вони хочуть. І ні в кого не буде ні засобів масової інформації, не власності, нічого. Це означає, що цей закон - чистий фейк.

У монобільшості кажуть - закон працюватиме. Бо для цього ухвалять... іще один закон:

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

В нас є плани на лютий - проголосувати закон про посилення повноважень антимонопольного комітету. Там далі - закон про лобізм та антитрастове законодавство. І тоді вже буде пакет, яким ми будемо пишатися.

Та поки що саме закон про олігархів запустив найгучніший скандал в історії парламенту. Відставку спікера і колись першого номера у списку "слуг" - Дмитра Разумкова. Із крісла його вигнали свої ж. Запевняли, причин багато - від неголосування за санкції на РНБО до відправки законопроєкту про олігархів у Венеційську комісію.

Новим спікером став Руслан Стефанчук. Утім, Разумков своїм колишнім колегам таки насолив. Створив міжфракційне об'єднання, куди увійшов 21 нардеп зі "Слуг". Тож монобільшість, хоч і де-юре існує, де-факто - лише своїми силами жоден закон ухвалити не може.

Ще одне скандальне розлучення в найменшій фракції. "Голос" тріснув навпіл. Конфлікт тривав пів року. І в останній день роботи парламенту неочікувано рішенням суду змінили голову фракції. Що буде далі - інтрига.

Сварилися нардепи багато й публічно. То туфлі на підробрах принесуть міністру оборони, то поштовхаються між рядів, то кулаками помахають. Найсильніший боєць парламентського рингу - Микола Тищенко. То врукопашну із Ківою ходив, то Лероса від трибуни відтягував ... Та й сам Лерос відзначився.

За це, до речі, отримав підозру. Під розслідування цьогоріч потрапили й інші нардепи. То Олександр Юрченко в'їхав в іншу автівку. Тест показав - він начебто був під дією наркотиків. Та суд його виправдав. А от у розслідуванні іншої аварії з кількома постраждалими, з Олександром Трухіним, до кінця ще далеко. За 4 місяці слідство чомусь не змогло навіть встановити, чи був він за кермом.

Немає результату і в іншій резонансній справі - про смерть Антона Полякова. Його непритомного виявили у таксі поліцейські. Врятувати нардепа не вдалося. І новина про його смерть шокувала всіх...

Та й тут без скандалу не обійшлося. Депутатка Третьякова в партійному чаті написала: "Мінус один ворог".

Ігор Палиця, народний депутат, "За майбутнє":

Вона всім відома відношенням до дітей, до людей, до країни. Я вважаю, що це неприпустимо. Яким би політичним опонентом чи людиною не був пан Поляков.

Ось так у скандалах, інтригах і розслідуваннях - і минув цей рік. А як його оцінюють самі нардепи?

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:

Цей рік ,якщо проаналізувати, він був, був дуже успішний для Верховної Ради України. Нам дуже багато чого вдалося - великий економічний блок.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Вперше за довгий період часу інвестиційний клімат в Україні впав. Він став гірше. Оце напевно вирок певний роботі цього парламенту.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Це Верховна Рада не відповідає настроєм сьогоднішнім українському суспільстві. Дуже багато людей, які голосували за "Слугу народу" розчаровані.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Давайте сдадим мандаты, мы к этому готовы, наша фракция, и пойдем на перевыборы, пусть народ выбирает новый парламент.

Та чи будуть перевибори? Інтрига на наступний рік. А поки що нардепи розійшлися на тривалі канікули. І під куполом зберуться лише наприкінці січня.