На захисті лісових красунь. Чим ближче новий рік - тим більше охочих дістати дерево задарма. І замість того, щоб купити ялинки, їх намагаються... вкрасти.

Лісничі про це знають, а тому у грудні ялинкові плантації - під особливою охороною. До яких заходів вдаються, аби зупинити браконьєрів - розкажуть наші кореспонденти.

В следующем году будут почки. Это будут следующие ветки, можно легко определить возраст дерева.

Про хвойні дерева Валерій Ушаков може розповідати годинами, та багато часу на це нема. Увесь в роботі. Бо друга половина грудня в лісничих - гаряча пора. Треба пильнувати, щоб не проскочили браконьєри.

Здесь легче спрятаться, они заезжают как правило с той стороны. Как правило.

Чорні лісоруби виходять на полювання, коли стемніє, розповідає Валерій. Разом з іншими працівниками Державної лісової охорони він цілодобово стежить за порядком на плантації, де вирощують для продажу кримську сосну. Територію обходять пішки й патрулюють на автівці.

Останавливаем машину, прислушиваемся, смотрим. Все равно без фонариков они в ночное время здесь елку не украдут.

Інколи до патрулювання залучають правоохоронців.

Валерій Ушаков, лісничий:

Где-то день через день мы выезжаем, они выделяют машины и своих сотрудников. В прошлом году у нас были единичные случаи, заскакивали в вечернее время, пытались украсть наши елки. В этом году, таких фактов пока замечено не было.

За крадіжку ялинки чи сосни - штрафують. А сума - залежить від діаметра зрубаного дерева та заподіяної шкоди.

Володимир Кобзар, перший заступник начальника Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства:

Якщо заподіяна шкода навколишньому середовищу складає 23 900 гр., то настає кримінальна відповідальність. Також штраф на громадянина від 510 до 1 100 гр., на посадових осіб від 2550 гр. до 5100 гр.

У Запоріжжі в міських парках та скверах захищають хвойні дерева від вандалів комунальники. Напередодні новорічних свят оприскують ялинки та сосни спеціальним розчином білого кольору.

Якщо принести таку ялинку в оселю, свято точно буде зіпсоване, запевняють комунальники. У теплі дерево почне неприємно пахнути й може навіть вплинути на самопочуття людини.

Валентина Самойленко, виконроб Шевченківського району КРПБ "Зеленбуд":

Головокружение тошнота, на зрение может повлиять. На улице он безвредный, просто в закрытом помещении создает такую среду, которая влияет на жизнедеятельность.

Аби такого не сталося, й комунальники, й лісничі радять купувати новорічне дерево у спеціальних місцях продажу. І насамперед - звертати увагу на чип або код на стовбурі дерева. З його допомогою можна перевірити, чи легально спиляли ялинку, а ще - дізнатися всю інформацію про неї.