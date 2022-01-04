Більшість киян навіть і не чули про існування таких переробних центрів

Про те, що від непотрібних ялинок може бути користь, нагадують і у столиці. Пункти приймання зелених вже почали працювати, і звозити дерева можна до кінця місяця. Валерія Коломієць розкаже, як ялинки використовують після переробки.

Ось таке воно, кладовище новорічних ялинок. Ще тиждень тому за цих зелених красунь правили кілька сотень гривень, а вже сьогодні вони не потрібні й задарма. Великі купи не розпроданих дерев залишились осторонь свята. Тож усі ці ялинки з місцевих ринків збирають і доправляють до спеціальних пунктів, як оцей.

Від сьогодні такі пункти - а їх більше ніж десять - запрацювали в усіх районах столиці. Приймають тут дерева із сьомої ранку до дев'ятої вечора. І так - аж до кінця січня - кажуть працівники.

Ялинки подрібнюють на тріску, що потім використають як добриво для інших вічнозелених. Деревина захистить від перемерзання взимку й допоможе зберегти водний баланс улітку.

Василь Колос, головний агроном комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Подільського району:

Воно перероблюється і вивозиться в насадження де посаджені саме хвойні насадження. Ми їх засипаємо в пристовбурові лунки й вони там служать для компосту і для збереження вологи.

У пункті поки що ялинки, які не продали до свята. Люди своїх новорічних красунь - іще не несуть. Та більшість киян навіть і не чули про існування таких переробних центрів.

Юлія, киянка:

На жаль у нас так обставини вийшли, що треба було швидко прибрати тому ми її винесли, поставили може комусь потрібно, є люди в яких немає можливості відсвяткувати, тому ялинка стоїть біля смітника.

Світлана, киянка:

Якщо дуже хочеться ялинку, можна назбирати гілочок. Я вважаю що це взагалі неправильно, тому що всі ялинки які привозять до Києва їх просто навіть не розкупають.

Галина, киянка:

Лет 7-10 традиционно искуственная елка. Это удобно - ты не покупаешь, она всегда рядом. А во-вторых, да жалко природу.

Комунальники закликають людей не викидати ялинки на смітники й приносити їх до пунктів. Користь від цього всім. Подвір'я - чисті, дерева - здорові.