В Германии по состоянию на четверг, 13 января, на новый штамм COVID-19 "Омикрон" приходится 73,3% всех случаев заболевания коронавирусом. Эксперты ФРГ прогнозируют "существенный рост случаев заражения штаммом "Омикрон".

Отмечается, что штамм "Омикрон" стал доминантным для всей территории ФРГ в течение последних семи дней. Ранее на него приходилось 44,3% случаев коронавирусной инфекции.

В то же время COVID-штамм "Дельта", длительное время считавшийся самым распространенным в стране, сейчас фиксируют лишь в 25,9% случаев инфицирования.

"В ближайшие недели мы ожидаем существенного роста случаев заражения штаммом "Омикрон". Первые исследования указывают на низшую долю госпитализаций среди тех, кто полностью вакцинирован, если сравнить с инфицированиями, вызванными штаммом "Дельта", - говорится в сообщении.

Около 72% населения Германии уже получили две дозы вакцины против COVID-19, а 44% сделали бустерную прививку.

В Германии за прошедшие сутки зафиксировали 81 417 новых случаев заболевания COVID-19, что является вторым подряд наивысшим приростом заражений в стране с начала пандемии.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.