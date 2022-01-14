Сотрудники полиции Подлясского воеводства задержала гражданина Украины, который перевозил нелегальных мигрантов, незаконно пересекших польскую границу. Об этом сообщает издание Portal Samorzadowy.

Злоумышленник был арестован после полуночи в районе населенного пункта Новый Двор. В ходе проверки в его автомобиле Toyota обнаружили четверых нелегальных мигрантов - граждан Ирака. После чего самого перевозчика задержали, а нелегалов передали в руки сотрудников пограничной службы.

Отмечается, что с начала миграционного кризиса на границе с Беларусью задержано 345 человек в связи с пособничеством в незаконном пересечении границы.

Ранее мы писали, что польские правоохранители задержали украинца за перевозку нелегальных мигрантов. С ним также действовали и граждане других стран, за перевозку мигрантов задержаны были граждане Германии, Швеции, Украины и Британии, полиция остановила автомобили, в которых находились 33 нелегала.

Кроме того, в Польше, в городе Велички, правоохранители остановили автомобиль, замаскированный под "скорую", которая была набита нелегальными мигрантами. За помощь в нелегальном пересечении границы полякам теперь грозит до 8 лет за решеткой.

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