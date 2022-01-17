Український кордон патрулюють нові французькі вертольоти [ Редактировать ]
Нові французькі вертольоти вже патрулюють український кордон. Легкі багато-цільові гелікоптери типу Ейч-125 обладнані потужними відеокамерами, зокрема й тепловізійними.
Прикордонники вже вилітали для перевірки українсько-білоруської ділянки держмежі. Нагадаю, п'ять машин прибули в Україну наприкінці минулого року. Загалом, у рамках створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні, Державна прикордонна служба отримає 24 нові французькі вертольоти.
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