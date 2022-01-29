На территории Украины оранжевая зона карантина расширилась до 16 областей об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Такая ситуация возникла в связи с тем, что в стране резко ухудшилась эпидемическая ситуация.

Отмечается, что коэффициент выявления случаев инфицирования в Украине по данным за минувшую пятницу находится на уровне 20,5% при норме в 20%. Он также превышен в 15 областях Украины. Самый высокий коэффициент зафиксирован в Житомирской (40,2%), Сумской (37,9%) и Ивано-Франковской (36,0%) областях. Известно, что по динамике уровня госпитализаций при норме в 50% лидируют Волынская (80,6%), Ровенская (79,8%) и Одесская (61,1%) области.

Читайте также, за минувшие сутки, 28 января, в Украине зафиксировали 37 351 случай коронавирусной болезни.

Кроме того, на территории Украины в ближайшие недели ожидается в среднем до 40 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.