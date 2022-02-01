Кровавый расстрел в Днепре: для пострадавших сдали кровь 100 человек [ Редактировать ]
Во вторник, 1 февраля, генеральный директор клинической больницы им. И. И. Мечникова в Днепре Сергей Рыженко заявил о том, что двух раненых нацгвардейцев, в которых стрелял их сослуживец на территории завода "Южмаш", уже переводят из реанимации.
22-летняя Жанна Шарова и 25-летний Игорь Семенченко пока остаются в отделении интенсивной терапии.
У всех раненых позитивная динамика, они выздоравливают, улыбаются.
Он добавил, что для раненых сдали кровь более 100 человек. Пострадавшим нацгвардейцам перелили около 12 литров крови. Из них четыре литра перелили девушке, у которой очень тяжелое ранение брюшной полости. Пуля задела почти все жизненно важные органы - кишечник, печень и позвоночник.
До этого медик боялся давать благоприятный прогноз относительно состояния Шаровой, однако уже сегодня видны улучшения. Девушка "двигает ногами и делает многое, что под силу здоровому человеку".
Врачи считают, что "у нее все будет хорошо".
Напомним, 27 января командующий Национальной гвардией Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с трагедией на заводе "Южмаш" в Днепре, где солдат-срочник Артемий Рябчук открыл по сослуживцам огонь из автомата, а затем сбежал с оружием. Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.
Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.
Напомним, что солдата-убийцу задержали в пригороде Днепра.
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