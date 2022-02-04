Поставки газа из Словакии: Украина хочет увеличить импорт [ Редактировать ]
Украина намерена увеличить объемы импорта газа из Словакии. Ожидается, что стороны договорятся о гарантированных мощностях, которые позволят на постоянной основе получать больше газа. Об этом сообщается на сайте президента.
4 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
Стороны обменялись мнениями по ситуации с безопасностью вокруг Украины, а также затронули взаимодействие в сфере безопасности.
Было договорено провести переговоры на уровне профильных ведомств по поводу увеличения гарантированных мощностей для транспортировки природного газа на постоянной основе в направлении Словакия - Украина.
1 февраля Украина впервые начала физический, а не виртуальный импорт газа из Венгрии. Соглашение между странами позволяет транспортировать в Украину до 8 млн куб. м природного газа в сутки. Напомним, что в конце сентября 2021 года Венгрия подписала с "Газпромом" 15-летний контракт на поставку газа в обход Украины.
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