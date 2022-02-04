У Харкові затримали чергового серійного псевдомінера [ Редактировать ]
У Харкові затримали чергового серійного псевдомінера. Той надсилав анонімні електронні листи про неправдиві мінування держустанов.
Відправив щонайменше чотирнадцять фейкових повідомлень. Зокрема щодо вибухівки в обладміністрації, суді, аеропорту та торговельних центрах. Зловмисником виявився ІТ-вець. Він використовував спеціальні програми, аби приховати своє місцеперебування. Під час допиту сказав, що займався шахрайством через неприязнь до правоохоронних і судових органів. Нагадаю, раніше силовики затримали псевдомінерів у Сумах і Черкасах.
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