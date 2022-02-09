Словакия упростила правила въезда для украиинцев [ Редактировать ]
Словакия упростила правила въезда
Словакия упростила правила въезда для иностранцев. С 4 февраля после прибытия в Словакию украинцы, переболевшие COVID-19 более 180 дней назад, имеют те же условия, что и вакцинированные. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
- Для полностью вакцинированных, а также для людей, переболевших коронавирусом, карантин по прибытии в Словакию теперь не является обязательным. Ранее лица, перенесшие болезнь, были обязаны идти на карантин. Привитые и перенесшие болезнь были обязаны регистрироваться в системе eHranica.
- Для непривитых украинцев карантин сокращен с 10 дней до 5 дней. После получения отрицательного результата ПЦР-теста, который можно сделать сразу после прибытия в Словакию, карантин не нужен. Для невакцинированных регистрация в eHranice остается обязательной.
- Сертификаты о вакцинации от COVID-19, выданные в Украине, для стран ЕС действительны в течение девяти месяцев.
Напомним, что Франция и Германия ранее ужесточили правила въезда для украинцев.
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