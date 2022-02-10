В США, в штате Нью-Йорк, в городе Баффало, произошла стрельба в средней школе. Ранения получили два человека. Об этом сообщает Associated Press.

Неизвестный на парковке достал пистолет и произвел несколько выстрелов. В результате инцидента пострадали школьник и охранник.

Заместитель комиссара полиции Джозеф Грамальи сказал, что после занятий на парковке возле школы произошла ссора, которая переросла в стрельбу. В результате были ранены двое: ученик и охранник. Подростку потребовалась срочная операция. Охранник был ранен в ногу, угрозы его жизни нет.

Стрелявший остается на свободе, его ищет полиция. Во время стрельбы в школе находились около 100 человек.

Находящийся неподалеку от школы Государственный колледж Буффало отменил вечерние занятия и посоветовал студентам оставаться дома.

Ранее "Подробности" писали об инциденте 25 января, когда инкассаторы приняли националистов за налетчиков и открыли стрельбу в воздух.

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