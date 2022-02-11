Британия просит воздержаться от поездок в Украину [ Редактировать ]
В пятницу, 11 февраля, правительство Великобритании рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездки в Украину. Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии.
Причина этому - угрозы вторжения России в Украину.
Рекомендуем воздержаться от любых поездок в Украину. Граждане Великобритании, находящиеся в Украине, должны покинуть страну сейчас, пока еще доступны коммерческие средства.
Напомним, что в Судане отменили все рейсы в и из столичного международного аэропорта Хартума.
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