Под Одессой в результате ракетного удара по воинской части погибли 22 человека (фото) [ Редактировать ]
Источник: Одесская ОГА
В селе Липецкое Подольского района Одессакой области в результате ракетного удара российской армии погибли 22 человек - 11 мужчин и 11 женщин. Об этом сообщает Одесская ОГА.
Спасателями завершили разбор завалов и извлекли телка всех 22 погибших, 6 человек удалось спасти из-под завалом. Они госпитализированы в Подольскую городскую больницу.
По информации оперативного командования "Юг" по состоянию на это время подтверждено и зафиксировано:
- в 13:40 в поселках Каролино-Бугаз и Грибовка падения по одной ракете;
- в 13.40 под Одессой, аэропорт "Буялык" - падение двух ракет;
- Одесса, переулок Чапаевский, район "Прессмаша", зафиксировано два подрыва на территории производственного цеха.
В каждом из случаев без жертв.
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