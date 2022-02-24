В селе Липецкое Подольского района Одессакой области в результате ракетного удара российской армии погибли 22 человек - 11 мужчин и 11 женщин. Об этом сообщает Одесская ОГА.

Спасателями завершили разбор завалов и извлекли телка всех 22 погибших, 6 человек удалось спасти из-под завалом. Они госпитализированы в Подольскую городскую больницу.

По информации оперативного командования "Юг" по состоянию на это время подтверждено и зафиксировано:

в 13:40 в поселках Каролино-Бугаз и Грибовка падения по одной ракете;

в 13.40 под Одессой, аэропорт "Буялык" - падение двух ракет;

Одесса, переулок Чапаевский, район "Прессмаша", зафиксировано два подрыва на территории производственного цеха.

В каждом из случаев без жертв.