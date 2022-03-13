Оккупанты обстреляли из "града" село под Херсоном [ Редактировать ]
Российские оккупанты открыли огонь по селу Высокополья в Херсонской области. Обстреляли садик и вывели из строя газотранспортную сеть.
Об этом пишет в Facebook бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Борис Силенков.
В результате обстрела отсутствует свет и повреждены дома в селе.
"Это единственная община в области, которая открыто вступила в бой с оккупантами. Два дня защищали украинскую землю от русских фашистов, которые наступали с Н. Воронцовского и В. Александровского районов. Сегодня третий день и они не сдали Высокополье",- пишет Силенков.
Ранее у Зеленского пригрозили коллаборантам "референдума" в Херсонской области.
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