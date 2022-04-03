В Угорщині відбудуться парламентські вибори [ Редагувати ]
Вибір між заходом та путіним - робитимуть завтра в Угорщині. Там парламентські вибори. І війна в Україні - тема, довкола якої вибудували свої головні аргументи як партія влади, так і опозиція. Олена Абрамович розкаже більше деталей.
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