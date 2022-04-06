росія викрадає цивільних і видає їх за "полонених" військовослужбовців ЗСУ (фото) [ Редагувати ]
росія викрадала мирних українців, у тому числі й у Київській області ще до відступу, і видає їх за "полонених" військовослужбовців ЗСУ.
Окупанти викрадають українців, незаконно вивозять до росії, переодягає у форму та у своїй пропаганді представляють їх як "полонених" українських військових.
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