росія викрадала мирних українців, у тому числі й у Київській області ще до відступу, і видає їх за "полонених" військовослужбовців ЗСУ.

Окупанти викрадають українців, незаконно вивозять до росії, переодягає у форму та у своїй пропаганді представляють їх як "полонених" українських військових.