Тонкий собачий нюх стає в нагоді на деокупованих територіях [ Редагувати ]
Війна додає роботи всім. І не лише людям. Тонкий собачий нюх стає в нагоді на деокупованих територіях. Попит на загони кінологів зараз високий як ніколи раніше.
Київщина, Макарівський район. Тут на початку війни розміщувалася російська армія. Після звільнення території - Павлоградські кінологи шукають тіло зниклого жителя. Востаннє його бачили ще на початку березня. Пошуковці із собаками прочесали майже 10 гектарів лісу. Тіло зі слідами катувань знайшли в одному з окопів.
Лариса Борисенко - керівник Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарєс":
В місцях, де вони сховували свої танки, такі заглажені місця було два пагорба. Таких пагорбів і комунікацій було безліч. Собака бігла в один з пагорбів, вибрала локацію і десь за пару вона вже відкрила цю локацію. І далі ми вже почали підйом тіла.
Після 3 місяців пошуків тіло закатованого чоловіка знайшла бельгійська вівчарка на ім'я Бєша. Вона вже декілька років бере участь у таких місіях. Свій нюх демонструє і нашій знімальній групі. На тренувальному майданчику кінолог ховає згорток тканини. Бєші знадобилося лише дві хвилини.
Лариса Борисенко - керівник Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарєс":
Ці собаки шукають тіла та навіть рештки загиблих там 1941-42 років. Нам не потрібні речі, нам не потрі запоховий слід. Ми обробляємо локації і якщо ми шукаємо живу людину - серцево-легеневий ритм, якщо ми шукаємо мертву людину, це трупний запах. З практики, наші собаки знаходили тіла, які знаходились на глибині 2,5- 3 метри. Закопані в суглінку.
Собаки-пошуковці мають власне спорядження. Перед роботою на них одягають біпер - сигнально-звуковий нашийник. Завдяки цьому пристрою кінолог може керувати собакою і встановити її місцезнаходження. Та щойно чотирилапі бачать ось цю накидку з написом - пошук загиблих - одразу розуміють - розпочалася робота.
На її рахунку 16-ро знайдених людей. У мирний час Спаркі вже б відправили на пенсію, ділиться кінолог. Утім сьогодні її досвід дуже потрібен.
Лариса Борисенко - керівник Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону "Антарєс":
Вона така собака з пошуку живих та мертвих топ рівня. Зараз ця собака виходить на пошуки. Вона виходила на пошуки на руйнування, коли був приліт в Павлогарді. Там працювали всю ніч. Я називаю її стратегічний.
Дніпропетровщина, Київщина, Донеччина та Луганщина, а ще Херсонський напрямок - це географія пошукових робіт. Незабаром кінологи знову їдуть до Києва, звідти отримали дві заявки. Пошуковці зізнаються, у більшості випадків - їхня праця дає позитивний результат. Адже пес пройде там, де людина не зможе.
Олександр Лисниченко - волонтер-кінолог:
Це може бути якісь водойми, якій обрушенеє. Куди навіть собаку не можна пускати. Чи є недоступні місця? Я з такими місцями, щоб вони фізично не доступними для собак, я не стикався.
Павлоградський кінологічний загін працює на волонтерських засадах. Жодних коштів не беруть. Кажуть, просто не можуть. Адже, розуміють, який біль переживають українці, коли шукають зниклу рідну людину.
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