Так звана денацифікація, яка обернулася тотальною... дерусифікацією! Війна, яку розв'язав кремль - об'єднала українців. Навіть у регіонах, які історично симпатизували росіянам - зараз витравлюють усе, що пов'язане з культурним кодом окупанта.

Пам'ятаєте, ще кілька років тому у Харкові - була битва за перейменування проспекту Маршала Жукова? Назву то міняли, то повертали... Зараз - ситуація у місті змінилася кардинально.

Декомунізацію та дерусифікацію - вимагають самі харків'яни! Зокрема, просять перейменувати театр Пушкіна та прибрати ще донедавна недоторкане погруддя російського поета, який і в Харкові ніколи не був... Про депушкінізацію - Світлана Шекера.

Ось так в середині квітня в Харкові не стало погруддя маршала Жукову. Без узгодження демонтажу активісти зірвали пам'ятник кривавому полководцю й вивезли на смітник. Через місяць схожа доля спіткала монумент Олександру Невському.

Театр російської драми імені Пушкіна. Він теж має пережити дерусифікацію. Ще у березні його колектив звернувся до облради із проханням - прибрати з назви слово "російської". Обласні депутати мали це днями зробити на сесії. Та до цього питання руки, чи то голоси, - у них не дійшли. В засіданні оголосили перерву і пообіцяли продовжити розгляд наступного разу. Проте коли саме - поки невідомо.

Та якщо з театром все більш-менш зрозуміло, то як бути - із пам'ятником Пушкіну в середмісті Харкова та станцією метро "Пушкінська". Міський голова прощатися із топонімічним спадком російського поета не планує.

Ігор Терехов, Харківський міський голова:

Ну в чем виноват Пушкин, что родился Путин? Ну в чем он виноват? Тем более Пушкин - всемирно известный поэт, так же как и Лермонтов. Есть и другие выдающиеся поэты, писатели, художники. Не надо всех под одну гребенку... И Пушкинская останется Пушкинской. У нас есть улица Пушкинская, у нас есть станция метро имени Пушкина. Это пусть остается.

Пушкін - як раз і винен, вважає історик Марія Тахтаулова. Саме він формував ідеї великоруського шовінізму.

Марія Тахтаулова, керівниця Українського інституту національної пам'яті:

Олександр Пушкін у своїй творчості неодноразово говорив про звеличення російського народу, про те, можуть бути виправдані кроки, які були спрямовані, наприклад, проти польського народу під час польського повстання. В даному випадку треба сприймати і Пушкіна, і Лермонтова, і інших представників російської культури не як літераторів, письменників тощо, а як маркери "руського міра", які поширюються тут і домінують власне над українським культурним простором.

Краєзнавці переконані: Пушкін має піти з харківських вулиць. А його місце посяде слобожанський поет.

Андрій Парамонов, краєзнавець:

Якщо враховувати, що Пушкін нічого не зробив для Харкова, взагалі нічого, жодного разу тут не був, ще дозволив собі якісь там висловлювання не дуже такі приємні, то сьогодні я не бачу і необхідності залишати цей бюст. І ми знаємо, що оцей день руського язика на день народження Пушкіна, да. Там весь час збирались якісь люди, які до речі сьогодні може корегують вогонь по Харкову нашого ворога. Там повинен стояти якийсь наш слобожанський поет, бо площа Поезїі. І не якийсь поет, а там Яків Щоголів.

Погруддя Пушкіну демонтувати треба, але не викидати.

Вадим Поздняков, голова ГО "Декомунізація. Україна":

Він міг би зберегтися в музеї і там через 100-200 років його можна було показувати як далеку-далеку історію колонізації України. То його варто зберегти в музеї для наших нащадків. Що був такий період, що нас колонізували, що тут ставили пам'ятники російським поетам.

Та й не Пушкіним єдиним. У Харкові - більше півсотні об'єктів чекають на дерусифікацію та декомунізацію.

Вадим Поздняков, голова ГО "Декомунізація. Україна":

Це погруддя Островському на Чернишевській, погруддя Ломоносову на Салтівці. Станція метро "Героїв праці" може зустріти зображенням Леніна, де треба прибрати. На Київській є герби СРСР, на Історичному музеї...

А от демонтувати величезний радянський серп і молот з будівлі міської влади - в мерії спершу відмовилися. Це, мовляв, витвір мистецтва! Втім, швидко схаменулися і пообіцяли зняти. Але поки що тільки прикрили.

Марія Тахтаулова, керівниця Українського інституту національної пам'яті:

Це до питання виконання закону, який було ухвалено ще у 2015 році, про заборону пропаганди комуністичного, нацистського, тоталітарного режиму. І протягом цих років ми отримували різного роду відписки про неможливість цього демонтажу. Зрештою сьогодні ми маємо лише прикриття цього, серпа і молота, але все ж таки ми сподіваємося на те, що він буде демонтований.

Історики нарахували в Харкові понад пів тисячі вулиць, назви яких пов'язані з росією - приміром, Новгородська, Таганська, Омська. Чотири сотні топонімів у міськраді пообіцяли перейменувати вже найближчим часом.