Голова Запорізької ОВА закликав людей виїжджати з зони бойових дій [ Редагувати ]
Жителі Запорізької області повинні виїхати з зони бойових дій. З таким закликом виступив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в інтерв’ю "Укрінформу".
Є населені пункти, де 80% мешканців виїхали. Є такі, з яких люди виїхали, а зараз дехто уже повертається. Відбуваються зміни в свідомості людей. Перших обстрілів люди боялися, а зараз звикли...
Попри це, ми закликаємо наших земляків виїжджати із зони ведення бойових дій.
Для нас є пріоритетом збереження життя людей. Якщо буде життя та здоров‘я, усе можна відбудувати. Якщо ні життя, ні здоров‘я не буде, то і відбудовувати нічого не треба буде. Тому ми прагнемо зберегти людей.
Нагадаємо, що українська влада оголосила обов’язкову евакуацію жителів Донецької області.
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