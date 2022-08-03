Янголи-охоронці для наших захисників. Діти з 15 регіонів України, зокрема й переселенці, створили обереги. На кожному - візерунки та побажання нашим захисникам. За творчим процесом спостерігав Артур Терещенко.

Усі разом, захоплені та зосереджені - діти працюють.

Це наша спільна духовна робота. Ми створюємо янголяток. Це оберіг.

Лише ножиці й папір, і в дитячих руках народжуються небесні посланці.

Сашко Макаренко, учасник заходу:

Вирізаємо всякі різні візерунки, зірочки, квадратики, кружечки, створюємо наш загальний оберіг.

На кожному янголі - хлопчики й дівчатка пишуть побажання захисникам.

Богдан Басов, учасник заходу:

Ми робимо цих янголів для того, щоб ЗСУ і всі інші повірили, що ми їх піддержуємо, щоб у них був дуже хороший настрій.

Для Поліни з Лисичанська вирізання янголів-охоронців - не просто творчість, це й терапія. Для дівчинки - це віра та сподівання, що її рідне місто обов'язково буде звільнене.

Поліна Шапар, учасниця заходу:

У моєму місті почалася війна. Я дуже боялася. Ми з моєю сім'єю переїхали сюди місяця три назад і я дуже сподіваюся, що наші збройні сили України звільнять нашу область і наше місто. Я в це вірю дуже сильно.

Янголи - небесні охоронці, а ляльки-мотанки - традиційні українські. Діти вчаться виготовляти і їх.

Іван Поляков, учасник заходу:

Ми сьогодні робили мотанки-ляльки й малюємо Україну.

Світлана Литовська, майстриня з писанкарства:

Ми намагаємося, щоб діти долучались і до заспокійливих таких занять, і до відродження наших ремесел. Щоб більше розуміли, знали, так, як у нас багато зараз і приїжджих дітей.

Маленьким переселенцям бракує і спілкування, адже друзі або залишилися в рідних містах, або пороз'їжджалися. А такі заходи - це ще й можливість нових знайомств. Після роботи разом діти почуваються розкутіше, і долучаються до драйвового флешмобу на честь захисників.