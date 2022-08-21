Працівникам установ, розташованих в Урядовому кварталі Києва, рекомендують з 22 по 26 серпня працювати дистанційно з дому. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в Раді та Кабміні.

Вже відомо, що апарат Верховної Ради працюватиме дистанційно, за винятком депутатів, які задіяні по міжнародних делегаціях та підготовкою до наступного засідання.

Працівникам державних установ в Урядовому кварталі (знаходяться будівлі Верховної Ради, Кабміну. Офісу президента, НБУ тощо) рекомендують наступного тижня "по можливості менше там з'являтися".

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський попередив, що наступного тижня, коли Україна відзначатиме 31-ту річницю незалежності, Росія може вдатися до особливо жорстоких дій і провокацій.