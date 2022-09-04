Українські військовослужбовці захопили в якості трофеїв дві російські бойові машини десанту у Високопіллі на Херсонщині. Про це повідомила Перша окрема бригада спецпризначення ім. Івана Богуна.

Бійці показали відео з трофейною БДМ-2, яку захопили у російських окупантів, і повідомили, що це вже друга бойова машина за сьогодні.

Нагадаємо, що у сьогоднішньому відеозверненні президент Зеленський повідомив про звільнення трьох населених пунктів: одного на Донеччині (мабуть, йдеться про селище Озерне - ред.) і двох на півдні (ймовірно, Високопілля - ред.).