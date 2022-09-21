В ході спецоперації у Харкові Служба безпеки нейтралізувала потужне злочинне угруповання, яке здійснювало розбійні напади. Про це повідомляє СБУ.

Учасники банди вчиняли збройні "нальоти" на оселі громадян та "вибивали" з них гроші та інші цінні речі. Нападники залякували людей зброєю, застосовували до них насильство та погрози фізичної розправи.

До складу банди входили особи, раніше засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема за умисне вбивство. Для приховування злочинної діяльності її учасники маскувалися під правоохоронців.

16 вересня члени банди під виглядом співробітників СБУ проникли до складських приміщень у Харкові, де перебував чоловік, повідомляє обласна прокуратура.



Зловмисники, погрожуючи застосуванням вогнепальної автоматичної зброї, побили чоловіка та забрали гроші, ювелірні прикраси та документи. Однак далеко втекти їм не вдалось - їх затримали співробітники СБУ.

Під час обшуку співробітники СБУ вилучили у зловмисників величезний арсенал зброї:

переносний зенітно-ракетний комплекс з протитанковою керованою ракетою;

4 протитанкові гранатомети РПГ-7 з пострілами до них;

23 автомати Калашникова з боєкомплектом;

8 пістолетів Макарова та Стєчкіна;

87 бойових гранат Ф-1, РГД-5, РГО, РГН та РДГ-2Б;

підривач до протитанкової міни;

глушники до автоматів Калашникова;

близько 12 тис. набоїв до стрілецької зброї;

тактична амуніція з символікою правоохоронного органу.

Суд у Харкові п'ять затриманих відправив під варту, а одного з них - під домашній арешт, оскільки йому лише 17 років. Перевіряється причетність учасників злочинного угруповання до вчинення інших злочинів на території регіону.

Нагадаємо, нещодавно було затримано екс-начальника СБУ Харківщини.