У Запоріжжі внаслідок ракетного удару загинув хірург-онколог [ Редагувати ]
Жертвою ракетного удару по Запоріжжю у ніч із 9 на 10 жовтня став відомий у місті хірург-онколог Тарас Гавриленко. Про його загибель повідомив його старший брат Борис.
В ночь с 9 на 10-е октября погиб мой младший брат - Тарас Гавриленко! Он был врачом хирургом-онкологом!Накануне мы встретились в последний раз. Он попросил меня подвести его (на машине) к могиле отца.
"Хочу пообщаться!"" сказал он мне. Я не спорил. "Я мысленно попрощался со своей квартирой!" сказал он мне, когда мы ехали. Я не придал этому никакого значения. Где-то через 14 часов русская ракета залетала ему в спальню и его не стало. После двух самых страшных суток моей жизни, я его опознал.
Прощання з загиблим лікарем відбудеться 14 жовтня об 11:00 в актовій залі Запорізького обласного онкоцентру.
Нагадаємо, 10 жовтня внаслідок обстрілу рашистами Києва загинула лікар відділення трансплантації кісткового мозку "Охматдиту" Оксана Леонтьєва.
по темі
По Запоріжжю вранці 11 жовтня вдарили 12 ракет С-300, є влучення в цивільні об'єкти, повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух
Російська війська знову завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури.
Щонайменше одна людина загинула, ще п'ятеро отримали пораненні. На місці руйнування зараз працююють рятувальники та комунальні служби. Сергій Вендін докладніше далі.
Нічного ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок якого обвалилась багатоповерхівка, завдали бомбардувальники Ту-22М3, винищувачі Су-35 і зенітно-ракетні комплекси С-300. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ
Російські війська вкотре атакували Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Внаслідок ворожої атаки пошкоджена інфраструктура