Жертвою ракетного удару по Запоріжжю у ніч із 9 на 10 жовтня став відомий у місті хірург-онколог Тарас Гавриленко. Про його загибель повідомив його старший брат Борис.

В ночь с 9 на 10-е октября погиб мой младший брат - Тарас Гавриленко! Он был врачом хирургом-онкологом!Накануне мы встретились в последний раз. Он попросил меня подвести его (на машине) к могиле отца. "Хочу пообщаться!"" сказал он мне. Я не спорил. "Я мысленно попрощался со своей квартирой!" сказал он мне, когда мы ехали. Я не придал этому никакого значения. Где-то через 14 часов русская ракета залетала ему в спальню и его не стало. После двух самых страшных суток моей жизни, я его опознал.

Прощання з загиблим лікарем відбудеться 14 жовтня об 11:00 в актовій залі Запорізького обласного онкоцентру.

Нагадаємо, 10 жовтня внаслідок обстрілу рашистами Києва загинула лікар відділення трансплантації кісткового мозку "Охматдиту" Оксана Леонтьєва.