Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення суду в Гаазі щодо катастрофи літака MH17 у 2014 році, який засудив до довічного ув'язнення терориста Стрєлкова-Гіркіна та двох його підручних. Глава держави зробив допис у Twitter.

Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства - і тодішні, і нинішні - буде неминучим.

Нагадаємо, пасажирський Boeing 777 виконував рейс з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпур (Малайзія). Його збили у небі над Донеччиною у зоні бойових дій 17 липня 2014 року. Загинули усі 298 людей, які перебували на борту.

Суд у Гаазі підтвердив, що у 2014 році самопроголошена "днр" перебувала під контролем росії та отримувала з росії зброю. Суд встановив, що росія вела бойові дії на Донбасі та координувала дії "днр".

Суд не зміг встановити, хто саме і чому віддав наказ стріляти по пасажирському літаку і чи було це зроблено помилково.

Судді дійшли висновку, що "Боїнг" був збитий ракетою із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітній ракетній бригаді армії рф, яка базується під Курськом. Напередодні трагедії "Бук" перевезли до окупованої росією частини Донбасу, а після збиття літака повернули назад до росії, щоб приховати сліди злочину.