У Білорусі - раптова перевірка бойової готовності армії. Тамтешні військові то стягують техніку до кордону з Україною, то заявляють про їхнє відведення. Українські армійці уважно стежать за цими маневрами.

У Генштабі припускають, що Білорусь може готуватися до війни проти України. І хоча додають, що натепер імовірність наступу з цього боку залишається низькою, оборону північного кордону посилили. Військові відпрацьовують різні сценарії, готуючись зустріти ворога. Репортаж Сніжани Сидорук.

Мінометна батарея висувається на позиції. Розвідка виявила ворожий десант. За легендою навчань, він висадився у полі неподалік білоруського кордону. На розгортання мінометів у бійців лише кілька хвилин.

Борис - доброволець. Він - підприємець, а тепер - командир міномета. Жартує: раніше влаштовував феєрверки в Буковелі, а тепер на Поліссі готує ворогу салют 120-го калібру.

Борис, військовослужбовець:

Це 120-ий міномет, він для того, для знищення противника, тобто піхоти, десанта. Такий як танк для нього не під силу. Прицільна дальність, шо можна четко попасти. При хорошій погоді його можна запустити,, його можна запустити на вісім кілометрів.

Зброя хоч і не нова, але надійна, кажуть бійці. А головне - маневрена.

Назар, військовослужбовець:

Бистро розбирається, бистро зложується і мобільний. Тобто можна з одної точки відстрілявся, переїхав на іншу і з другої відстрілявся.

Завдання мінометників - вогневе ураження противника. За тим, як діють бійці, командири стежать з під-землі. Усе - на моніторі. У небі працює наша аеророзвідка.

Позивний "Лєший", керівник навчань:

Десант, який рухався в сторону даного ротного опорного пункту наткунвся на вогневе ураження і відступив. Підрозділами буде їх оточено.

Після бою кілька ворожих десантників все ж уціліли і заховалися неподалік у лісі. На зачистку території вирушили бійці сил спеціального призначення.

Сергій служить у Нацгвардії вже десять років. На цих навчаннях, каже, жоден умовний окупант - не вижив. Запевняє: так буде і з реальним ворогом.

Сергій, старший офіцер бойової групи:

Зараз вже можна сказати війна таких технологій. Маємо квадрокоптери, завдяки ним ми здійснюєм аеророзвідку, виявляємо противника і тим самим вже розуміємо, як краще нам до них підійти так, щоб це було безпечніше для нас. Як ніколи спочатку війни ми усвідомлюєм, що в першу чергу це наше життя.

Ці спецпризначенці вже були у "гарячих точках". Тепер ними підсилили північний кордон. Бо у Білорусі ворог все тягне зброю та техніку до нашої межі.

Позивний Демікс, командир бойової групи:

Вони розлютили не той народ, котрий вони б могли під себе загарбати. Це наша батьківщина, наша земля. Ми у себе вдома. То вони приїжджі, а ми у себе вдома, тому за нами правда.

Бійці не пропиняють тренуватися. Відпрацьовують різні сценарії відбиття нападу.

Володимир Кравченко, командувач об'єднаного угруповання військ "Волинь":

Військовослужбовці постійно цілодобово знаходяться на чергуванні і всі вогневі засоби, які готові відповісти. Є всі зразки озброєння від стрілецької до артилерії. До десяти хвилин, да, і вогонь у відповідь буде.

Кордон на Рівненщині - під надійною охороною - підтвержує командувач Об'єднаних сил.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:

Ті сили, які в нас є по відношенню до сил противника, зараз достатньо. У випадку зростання загрози, то так само противник якщо наростить ці сили, так само і ми маємо наростити ці сили. У Генерального штабу є такий резерв і він передбачений нам для посилення, щоб ми не пропустили ворога і надійно обороняли доручену нам операційну зону.

Поки з боку Білорусі відпрацьовують "наступ", наші захисники шліфують "оборону".

Дмитро, командир мінометного взводу: