Футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" після уходу Кріштіану Роналду запровадив правило, яке обмежує розмір заробітної плати футболістів. Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією видання, обмеження у розмірі тижневого окладу встановлять на рівні 200 тис. фунтів стерлінгів.

Зміни отримали назву "правило Роналду", оскільки оклад португальського футболіста був значно вищим, ніж у інших гравців. У 2021 році повідомлялося, що після повернення в "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду отримував 480 тис. фунтів на тиждень.

Нове правило вплине на воротаря команди Давида де Хеа, зазначає видання. Дія його контракту з окладом 375 тис. на тиждень припиниться цього літа, після чого голкіперу запропонують нову угоду, яка впишеться в ліміт.

Кріштіану Роналду залишив "Манчестер Юнайтед" за згодою сторін наприкінці листопада 2022 року. У грудні він уклав контракт з саудівським клубом "Аль-Наср". Угода розрахована до червня 2025 року.