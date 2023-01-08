"Манчестер Юнайтед" обмежив зарплати "правилом Роналду" - Daily Mail [ Редагувати ]
Футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" після уходу Кріштіану Роналду запровадив правило, яке обмежує розмір заробітної плати футболістів. Про це повідомляє Daily Mail.
За інформацією видання, обмеження у розмірі тижневого окладу встановлять на рівні 200 тис. фунтів стерлінгів.
Зміни отримали назву "правило Роналду", оскільки оклад португальського футболіста був значно вищим, ніж у інших гравців. У 2021 році повідомлялося, що після повернення в "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду отримував 480 тис. фунтів на тиждень.
Нове правило вплине на воротаря команди Давида де Хеа, зазначає видання. Дія його контракту з окладом 375 тис. на тиждень припиниться цього літа, після чого голкіперу запропонують нову угоду, яка впишеться в ліміт.
Кріштіану Роналду залишив "Манчестер Юнайтед" за згодою сторін наприкінці листопада 2022 року. У грудні він уклав контракт з саудівським клубом "Аль-Наср". Угода розрахована до червня 2025 року.
по темі
П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" португалець Кріштіану Роналду підписав контракт з футбольним клубом "Аль Наср" із Саудівської Аравії. Про це повідомляє телеканал Al Arabiya. Подробиці угоди не наводяться, відомо, що контракт розрахований до літа 2025 року
Камерунський футболіст Модест М'Бамі помер від серцевого нападу. Йому було 40 років. Про смерть атлета повідомив клуб ПСЖ, за який раніше виступав спортсмен
Помер італійський футболіст та тренер Джанлука Віаллі. Йому було 58 років. Спортсмен боровся з раком підшлункової залози з 2017 року
Аравійський гранд "Аль-Наср" презентував зіркового новачка команди – п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду
Андрій Шевченко під час роботи тренером збірної України перебував в Україні не більше півтора-двох місяців на рік, оскільки є резидентом Великобританії. Проте це не позначалося на його гонорарах. Про це йдеться на порталі Tribuna із посиланням на відповідне відеорозслідування.