Студія Marvel опублікувала трейлер фільму "Вартові Галактики. Частина 3" (Guardians of the Galaxy Volume 3). Ролик представили у рамках Супербоула-2023 - матчу за чемпіонський титул у Національній футбольній лізі США.

У новому фільмі кохану головного героя Зоряного Лорда замінить Гамора з альтернативної реальності, оскільки у всесвіті Marvel справжню Гамору вбили у картині "Месники: Війна нескінченності". Про свої почуття до лідера Стражів вона не пам'ятає.

Крім того, у стрічці розкажуть історію члена команди Стражів, зокрема генетично модифікованого єнота Ракети. Головним лиходієм у третій частині виступає Вищий Еволюціонер (Чаквуді Івуджі) - вчений, який створює мутантів. Один з них - Ракета.

Також серед інших персонажів у картині з'явиться собака-телепат Космо, відправлений у космос Радянським Союзом.

Режисером і сценаристом став Джеймс Ганн, який поставив усі попередні частини "Вартових Галактики".

Головні ролі виконали Кріс Пратт, Зої Салдана, Дейв Батіста, Він Дізель, Бредлі Купер та Карен Гіллан.

Світова прем'єра фільму призначена на 5 травня 2023 року.

Раніше Marvel Studios представила різдвяну серію "Вартових Галактики".