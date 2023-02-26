У Карпатах зійшла лавина (фото) [ Редагувати ]
На північному схилі гори Піп Іван Чорногорський в Івано-Франківській області зафіксовано сходження лавини. Про це повідомляє ДСНС.
Днями гірськими рятувальниками Явірницького пошуково-рятувального відділення було зафіксовано сходження невеликої лавини на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський в напрямку полонини Шешорська.
Наразі діє штормове попередження, а саме: у зв’язку з хуртовиною та снігопадами, 26-27 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвської області утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Рятувальники просять не виходити у високогір’я та не ризикувати життям.
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