МВС потребує важкої техніки для розмінування територій - Клименко [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Міністерство внутрішніх справ України звернулося до своїх міжнародних партнерів з проханням надати важку техніку для розмінування та військового забезпечення своїх підрозділів.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.
За словами міністра, для здійснення розмінування потрібна важка техніка, оскільки це дозволить провести процедуру швидко та безпечно. Легку техніку МВС вже отримала від іноземних партнерів у достатній кількості.
Також Клименко повідомив, що, можливо, до України прибудуть оператори гуманітарного розмінування, які спільно з українськими піротехніками проведуть очищення території від мін.
Крім того, він зазначив, що міністерство постійно потребує військового забезпечення для своїх підрозділів, оскільки війна в країні продовжується, а запаси снарядів обмежені. З цією метою МВС звертається до своїх партнерів з проханням надати необхідну зброю та снаряди.
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