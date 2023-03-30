У Дніпрі - прем'єра вистави "Касандра", за мотивами поеми Лесі Українки. Цю роботу глядач мав побачити ще рік тому, втім повномасштабна війна змусила режисера переглянути постановку. А трагедія у Дніпрі, коли в багатоповерхівку влучила російська ракета, ще більше змінила акценти. Репортаж Артура Терещенко.

У фойє Дніпровського театру драми та комедії збираються глядачі.

Світлана Шинко, глядачка:

Захотелось жить, наверно немножко отстраниться от военных действий.

Владислава Солодка, глядачка:

Через те, що зараз така в нас болюча тема війни, хочеться теж через це якось проникнути та подивтися під іншим кутом на це.

"Касандра", створена за поемою Лесі Українки, оповідає про часи троянської війни. За останній рік це вже шоста постановка театру українською мовою. Зіграти "Касандру" планували ще до повномасштабного вторгення росії. Проте війна змусила її переосмислити.

Сергій Мазний, художній керівник Дніпровського театру драми та комедії:

Акценти змінилися, і актори, і всі творці вони сьогодні переосмислюючі дійсність, відбулася нова вистава. Абсолютно нова і актуальна, і оце дуже важливо.

Режисер Олексій Клейменов у своєму баченні поеми Лесі Українки звернувся до традицій авангардистського театру. Його засновником був Лесь Курбас - репресований у часи сталінізму.

Олексій Клейменов, режисер вистави:

Опреділили такий жанр, як рокована історія. Вона в нас така, енергійна, сучасна, але все те, ще хотіла сказати Леся Українка, всі тексти та підтексти.

На сцені - 24 дійові особи. Музика - хард-рок, а з реквізиту - будинки: маленькі й великі. В найбільшому з них упізнається багатоповерхівка на житловому масиві "Перемога", в який в січні влучила російська ракета. Того дня рашисти вбили 46 мирних людей, ще майже вісім десятків дістали поранення.

Олексій Клейменов, режисер вистави:

Після 14 січня ми вирішили трохи змінити нашу декорацію і зробити такий розлом, який у нас трапився в наших серцях. В пам'ять про той трагічний день і про жертви.

У "Касандрі", відтвореній акторами Дніпровського драмікому, вже почали вбачати паралелі між троянською та російсько-українською війнами.