Кабінет міністрів України дозволив водіям не пускати у громадський транспорт пасажирів, які слухають гучну музику, а також заборонив вмикати музику та фільми у салонах. У таксі водіям можна слухати музику лише за згодою пасажира.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні вніс зміни до "Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту". Віднині водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв.



Також водіям заборонено вмикати в автобусах музику або фільми. Це дозволено, якщо в салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів.



Нововведення стосуватимуться також таксі. Музику водії можуть вмикати тільки, якщо пасажир не заперечує.

Відповідну постанову прийнято на виконання закону щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада України підтримала влітку минулого року.