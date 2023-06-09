Відпочинок у Карпатах: що пропонують та яка вартість [ Редагувати ]
Сюжет з Івано-Франківщини про прогнози на літній відпочинок у Карпатах. Що пропонують? Яка вартість? Які умови щодо безпеки?
Сезон літніх відпусток - на старті. Одним із доступних нині варіантів залишаються Карпати. Дістатися сюди можна кількома шляхами - на власному автомобілі, автобусом або залізницею.
Жанна Дутчак, кореспондентка:
Більшість обирає саме залізницю. Бо це і швидко, і зручно. Всі поїзди прибувають сюди - на центральний залізничний вокзал. Відразу на виході стоять автобуси. Тож звідси легко можна дістатися в будь-який куточок області. Ми їдемо до Яремчі. Поїдка авбусом обійдеться 117 гривень.
Не хочете їхати громадським транспортом - можете скористатися таксі. Кілометр - двадцять гривень. Гірські річки, кришталеві водоспади, мальовничі гори, неймовірні краєвиди і цілюща джерельна вода.
Так вже нам нахвалили цю воду, будемо пробувати і ми. Джерельна, смакота…
І ось вже перші літні туристи.
Катерина, туристка із Харкова:
Ми приїхали із Харкова, скільки ми вже.. чотири дні. Ми тут перший раз, дуже-дуже красиво.
Ніка, туристка із Харкова:
Відволіктися, налюбуватися цією красою Карпат, нам тут дуже подобається.
Літній туристичний сезон в Карпатах лише розпочинається. Тож поки варіантів для житла вдосталь. На будь-який смак та бюджет.
Це номер бюджетний, для двох дорослих і однієї дитини. Тут крісло розкладається, є холодильник є санвузол. Всі зручності в номері. Дуже гарний краєвид на річку, на гори. Є також інтернет.
І коштує такий номер …..
Ціна такого номера - тисячу двісті гривень.
А номер побільше …обійдеться у півтори тисячі.
Тут у нас розташована кухня, є холодильник, є електрочайник, електрична плита. Можна сніданок, обід приготувати.
Є варіанти, і для тих, хто хоче усамітнитися…
Це у нас деревʼяний котедж. Він у нас із каміном. Можна вечором біля нього посидіти, дуже романтично. Котедж розрахований на четверо дорослих і двоє дітей.
Такий двоповерховий будиночок в гуцульському стилі коштує на добу - всього нічого - дві тисячі п'ятсот.
Наталія Німчук, співвласниця садиби:
Ціни ми не змінюємо. У нас війна і хочемо, аби кожен мав доступ до відпочинку. Бронюють на тиждень часу, на два тижні.
Активно бронюють житло не лише у приватних садибах, але і великих готелях. І найбільше відпочивальників цікавить...
Насамперед питають зараз за басейн. Чи є басейн. Чи він з підігрівом.
В цьому готелі басейн для постояльців - безкоштовно. А для решти - 500 гривень.
А це у нас сауна додатково для наших гостей. Вартість сауни 1200+.
Наплив гостей в Карпатах чекають вже в липні. Наразі заброньовано трохи більше двадцяти відсотків номерів. На літній сезон ціни на житло в готелях дещо зросли.
Це у нас номер двомісний, стандартний номер, двоспальне ліжко, окремий санвузол, хто проживає, користуються парковкою, басейном, входять і сніданки в ціну, вартість такого номера 2100.
А от двокімнатний люкс, з окремим виходами на терасу, каміном та великою ванною - обійдеться майже вдвічі дорожче.
Ніка, туристка із Харкова:
Ціни більш-менш, як початок війни було дешевше, нас четверо в сімʼї. В день десь три тисячі - це з дворазовим харчуванням.
Та в гори їдуть не лише заради мальовничих краєвидів, але й заради карпатської кухні.
Доброго дня. Хочу у вас пообідати. Порекомендуйте, що у вас смачненького? - У нас дуже популярні страви бограч, борщ, грибна юшка, деруни із грибами і бринзою..
Ціни - доволі демократичні.
Я вам скажу бограч у нас коштує 189 гривень. Гарна тарілка 300 грам. З грінкою, аджикою, зеленню. Деруни із грибами і бринзою 159 гривень за порцію.
Загалом ситний обід обійдеться на одного в середньому 300 гривень. Сфера розваг в Карпатах вже працює на повну. Особливо екстримальна.
Катерина, туристка із Харкова:
Сьогодні Яремче, завтра рафтинг. Кожен день у нас дуже активний.
На зіп-лайн і роупджампінг… вже навіть черги. Ціни стартують від двох до пʼяти сотень.
Одна із найпопулярніших активностей серед туристів - походи в гори. Пішки, або на квадроциклах. Пункти оренди - буквально на кожному кроці.
Василь, екскурсовод:
Є різні маршрути, є одногодинний маршрут - це гора Русинівка, 862 метри над рівнем моря. Там дуже красивий краєвид. Є двогодинні маршрути - це гора Ракета. Видно Коломию, Білі, Чорні Ослави.
В порівнянні із минулим роком ціни зросли. Година оренди - 1200 гривень.
Василь, екскурсовод:
Вони були того року до війни тисячу гривень. Зараз підянлося. Це через те, що бензина стала дорожча.
Після активного дня - час поніжитися в традиційних чанах. За чотирьох людей доведеться викласти дві тисячі за дві години.
А ще можна пройтися знаменитим сувенірним базарчиком в центрі Яремчі, і помилуватися водоспадом Пробій.
Свіже повітря, прогулянки лісом, мальовничі краєвиди, і спокій - це те, за чим українці їдуть в Карпати. Аби відпочити і душею, і тілом.
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