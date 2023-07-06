Україна передбачала складнощі з проведенням контрнаступу і звернулася до своїх союзників з проханням надати зброю як можна швидше і в якомога більшому обсязі, щоб не дати російським силам можливість зміцнити свою оборону. Про це президент Володимир Зеленський розповів у своєму інтерв'ю CNN.

Згідно з його заявою, навіть на даний момент деякі українські військові не можуть навіть замислитись про розпочаток контрнаступу, оскільки у них відсутня необхідна зброя.

Я вдячний США як лідерам за нашу підтримку, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли б почати наш контрнаступ раніше, і нам потрібна вся зброя і матеріали для цього. Чому? Просто тому, що якщо ми почнемо пізніше, все піде повільніше, - сказав президент.

Лідер України додав, що поточні труднощі на полі бою призводять до загального "сповільнення" ходу контрнаступу.