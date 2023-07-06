Контрнаступ почався пізніше, ніж хотів Зеленський [ Редагувати ]
Україна передбачала складнощі з проведенням контрнаступу і звернулася до своїх союзників з проханням надати зброю як можна швидше і в якомога більшому обсязі, щоб не дати російським силам можливість зміцнити свою оборону. Про це президент Володимир Зеленський розповів у своєму інтерв'ю CNN.
Згідно з його заявою, навіть на даний момент деякі українські військові не можуть навіть замислитись про розпочаток контрнаступу, оскільки у них відсутня необхідна зброя.
Я вдячний США як лідерам за нашу підтримку, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли б почати наш контрнаступ раніше, і нам потрібна вся зброя і матеріали для цього. Чому? Просто тому, що якщо ми почнемо пізніше, все піде повільніше, - сказав президент.
Лідер України додав, що поточні труднощі на полі бою призводять до загального "сповільнення" ходу контрнаступу.
Я хотів, щоб наш контрнаступ відбувся набагато раніше, тому що всі розуміли, що якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. Ми даємо нашому ворогові час і можливість поставити більше мін і підготувати свої оборонні рубежі, - розповів Зеленський.
по темі
У середу, 5 липня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що сьогодні Ставка розширена. Дві години пішло на обговорення основних викликів
На сайті президента опублікували відповідні укази
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що провів "дуже хорошу" розмову з президентом України Володимиром Зеленським перед самітом Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі
У вівторок, 4 липня, президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Національної поліції.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 липня, провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом