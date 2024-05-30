П'ять тисяч українців щороку потребують трансплантації органів. І найбільше пацієнтів очікують на пересадку нирки. Часто для них така операція - єдиний шанс на порятунок. Попри війну та блекаути, спричинені російськими обстрілами, українська трансплантологія розвивається. Складні кількагодинні операції проводять медики і у прифронтовому Запоріжжі.

Про проблеми з нирками Юлія дізналася понад рік тому. Хворобу спровокував цукровий діабет. З ним дівчина живе майже два десятиліття.

Юлія, пацієнтка лікарні:

У лютому уже у мене ноги пішли, набряки страшні. Воно дає на те, що ти не можеш ходить, ти кожні 5 метрів стаєш, тобі погано, оце жидкость в ногах.

Тричі на тиждень Юлія їздила з прифронтового Оріхова на гемодіаліз. Розповідає: очищення крові за допомогою апарату - процедура тривала й виснажлива.

Юлія, пацієнтка лікарні:

4 години лежиш неподвижно. Під час діалізу дуже тиск скаче, буває і під 200, і може впасти, і на 110, і на 108.

Тож, коли лікарі запропонували пересадку нирки, дівчина погодилась. Донором стала мама. Пані Ольга не вагалася, хоча й хвилювалася через операцію.

Ольга, мати пацієнтки:

Трошки страшнувато, а потім уже все пішло, як пішло, тому що як я можу не допомогти рідній дитині, вона в мене одна.

Хірургічне втручання тривало близько двох годин. Запорізькі лікарі проводили трансплантацію разом із київськими колегами.

Євген Гайдаржі, завідувач відділення трансплантації та нефрології:

Це дуже важливо, особливо в медицині, бо багато нових направлень, багато нових нововведень в цій хірургії, це знайомство, все обговорюється, але це одне питання, це тільки сприяє розвитку цього направлення.

Обидві жінки зараз почуваються добре. Юлія відновлюватиметься амбулаторно та прийматиме спеціальні препарати.

Євген Гайдаржі, завідувач відділення трансплантації та нефрології:

Мама може жити звичайним життям, будемо консультувати. Що стосується реципієнта Юлії, вона теж продовжує звичайне життя, наразі ми знижуємо кількість імуносупресантів, які вони приймають.

Медики кажуть: для таких пацієнтів, як Юлія, вдала трансплантація від родинного донора буде ефективнішою за будь-яке інше лікування ниркової недостатності. Від початку цього року пересадка органів та кісткового мозку є частиною програми медичних гарантій та фінансується нацслужбою здоров'я України.

Ігор Шишка, директор Запорізької обласної клінічної лікарні:

Держава надає дуже суттєву підтримку в розвитку трансплантації і це забезпечує максимальний доступ пацієнта до цього виду послуг, в тому числі і в матеріальному сенсі, тобто фінансується абсолютно все.

За інформацією МОЗ, цієї весни зареєстровано понад три тисячі людей, які чекають на трансплантацію. Більшість потребує пересадки нирки. І не всі мають шанс на родинну трансплантацію.