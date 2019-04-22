На выборах в Украине умерли люди [ Редактировать ]
Во время выборов, которые проходили в Украине 21 апреля, умерли два человека. Об этом сказал глава Нацполиции Сергей Князев, сообщила пресс-служба ведомства.
Так, в городе Волноваха Донецкой области женщина не дошла несколько метров и умерла по дороге на избирательный участок. Врачи не смогли спасти ей жизнь. Еще один избиратель 1944 года рождения умер на Тернопольской области.
Также сообщается, что в полицию поступили 1245 заявлений, связанных с избирательным процессом. Во время проведения первого тура таких обращений было 2467.
Больше всего сообщений зафиксировано в Днепропетровской области, Киеве и Донецкой области. Они преимущественно связаны с незаконной агитацией, фотографированием бюллетеня и повреждением бланков для голосования. Также поступило 11 сообщений о подкупе избирателей.
Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.
Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.
Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.
Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.
Позже и в России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов.
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