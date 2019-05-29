Мужчина устроил зверскую резню на рынке [ Редактировать ]
По меньшей мере восемь человек получили ранения во вторник, 28 мая, в результате нападения вооруженного ножом мужчины на рынке в городе Хуэйчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай). По данным издания Пэнпай, злоумышленник задержан.
"К настоящему времени известно о восьми пострадавших. По предварительным данным, погибших нет. Все раненые госпитализированы", - приводит издание слова офицера полиции.
По данным сотрудника правоохранительных органов, нападавшему на вид около 20 лет. По мнению полицейских, он может страдать "серьезным психическим заболеванием". Его родственники уже прибыли в полицейский участок и общаются со следователями.
Как сообщила ранее газета Бэйцзин цинняньбао, мужчина с ножом вечером зашел в одну из лавок на рынке и неожиданно начал наносить удары окружающим. После этого злоумышленник попытался скрыться с места происшествия. По данным газеты Пэнпай, он пробежал в общей сложности около 1 км и по пути ранил еще нескольких человек. После этого его задержал прибывший на место инцидента полицейский патруль.
Ранее мы писали о том, что в Ужгороде мужчина с гранатой ограбил АЗС.
по теме
В парке мужчина с ножом устроил зверскую резню, пострадали 15 человек
Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей парка в японском городе Кавасаки
Учительница публично оскорбила онкобольного ребенка
Учительница решила, что болезнь 13-летнего школьника заразная и может передаться остальным, и отсадила несчастного мальчика от других учеников
В Киеве 11-классник сорвался с крыши и умер
По предварительным данным, он распивал спиртные напитки на крыше
Пять задержанных моряков вернулись в Украину
Еще пять украинских моряков с судна Sea Shark вернулись в Украину
На Черкащині археологи почали масштабні розкопки
У пошуках Богдана. В селі Сeботів на Черкащині археологи почали масштабні розкопки на території Іллінської церкви. Вважається, що саме там поховали гетьмана Хмельницького