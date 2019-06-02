Вера Брежнева похвасталась идеальной фигурой (фото) [ Редактировать ]
Фигурой 37-летней Веры Брежневой восхищаются многие поклонники. Тонкая талия, стройные ноги, подкаченный пресс - певица тщательно следит за своим внешним видом и является примером для многих девушек.
На днях Брежнева опубликовала новую фотографию, на которой похвасталась роскошным внешним видом. На снимке певица лежит возле бассейна в черных облегающих велосипедках и топе.
Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)
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