В Черниговской области рыболов по имени Евгений Дорошенко поймал в водоеме 12-килограммового сома. Соответствующее фото он опубликовал на Facebook-странице "Рыбалка в Чернигове. Черниговской области".

По словам Дорошенко, вес пойманной рыбы составляет 12,5 килограмм. Пойман сом был в ходе подводной охоты.

"Я не профи, я любитель, даже костюма нет, первый мой трофей за 15 лет", - написал рыболов в комментариях к фото.

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