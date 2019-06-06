Мужчина поймал гигантского сома под Черниговом (фото) [ Редактировать ]
В Черниговской области рыболов по имени Евгений Дорошенко поймал в водоеме 12-килограммового сома. Соответствующее фото он опубликовал на Facebook-странице "Рыбалка в Чернигове. Черниговской области".
По словам Дорошенко, вес пойманной рыбы составляет 12,5 килограмм. Пойман сом был в ходе подводной охоты.
"Я не профи, я любитель, даже костюма нет, первый мой трофей за 15 лет", - написал рыболов в комментариях к фото.
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