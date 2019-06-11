В Великой Британии истребители воздушных сил перехватили два российских военно-транспортных самолета. Известно, что те пролетали поблизи воздушного пространства Эстонии, сообщает "Европейская правда".

Известно, что перехват самолетов произошел в понедельник, 10 июня. С авиабазы ​​Эмари, которая расположена в Эстонии, были подняты два британских истребителя Typhoon.

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"Нас подняли для перехвата российского военного транспортного самолета Ан-24, летевшего в международном авиапространстве близко к Эстонии с юга. Примерно через 10 минут нас снова подняли для перехвата другого транспортного самолета Ан-26, летевшего по маршруту первого самолета" , - рассказал пилот.

В министерстве Британии подчеркнули, что оба перехвата были обычными и осуществлялись безопасно и профессионально.

Напомним, британские истребители находятся в Эстонии в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, не имеющих собственных воздушных сил.

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